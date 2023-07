Cinco pessoas são indiciadas por homicídio de um homem em Patos de Minas

432

A Polícia Civil de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, concluiu o inquérito que apura a morte de um homem de 22 anos, ocorrida no Bairro Jardim Quebec, naquela cidade, em 16 de março deste ano. Cinco pessoas estão sendo indiciadas.

Segundo as investigações, quatro homens, que estavam em duas motocicletas, perseguiram a vítima pelas ruas do bairro e, ao se aproximarem dela, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, provocando a queda do homem no chão.

Os quatro suspeitos fugiram, e um quinto indivíduo, também identificado, seria o responsável, juntamente com os demais, por fazer o plano para matar a vítima.

E para tentar escapar à identificação, os mesmos modificaram as carenagens das motocicletas, além de ter trocado de roupas para evitar a identificação pela investigação da Polícia Civil.

Os cinco suspeitos estão sendo indiciados por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, de impedir a defesa da vítima e por perigo comum. Se condenados, as penas podem chegar a mais de 18 anos de prisão.