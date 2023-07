Morte de jovem casal em fazenda intriga a polícia em Minas

432

Todo o contingente da Delegacia de Carlos Chagas foi escalado para investigar duplo homicídio (foto: PCMG)

A Polícia Civil ainda não tem suspeitos do crime ocorrido no último domingo (30/7), em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, onde um jovem casal foi encontrado morto, dentro da casa em uma fazenda, a Santa Rita, em Córrego Grande, na zona rural. Junto dos corpos de Brunielly Fernandes de Araujo, de 22 anos, e Nagib Colares dos Santos Neto, de 18, estava uma criança de quatro anos, que nada sofreu.

A aposta da polícia está em conseguir vestígios dos criminosos. Uma equipe da perícia esteve no local do crime fazendo uma varredura.

A descoberta dos cadáveres ocorreu na noite de domingo. A Polícia Militar foi chamada por moradores próximos à fazenda, que escutaram tiros vindos da fazenda Santa Rita.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Os corpos foram necropsiados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Teófilo Otoni nesta manhã. Além do resultado da perícia, os policiais fazem um levantamento da vida das duas vítimas. Amigos e parentes serão ouvidos.

Não está afastada a hipótese do crime tenha relação com o tráfico de drogas ou com uma vingança, que tanto pode ser por desavenças pessoais do casal, como por vingança amorosa.

A criança, que passou por exames no Pronto Socorro de Carlos Chagas ficará sob custódia com os avós maternos.