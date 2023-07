Policial suspeito de matar adolescente em motocicleta é preso

432

Amigos de Daniel Henrique, o adolescente morto, publicaram uma homenagem (foto: Redes sociais)

O policial militar que atirou e matou um adolescente, Daniel Henrique Reis da Costa, de 17 anos, que pilotava uma motocicleta, e feriu outro, na noite da última sexta-feira (28/7), em Patrocínio, foi preso, em flagrante, por homicídio, na unidade da PMMG daquela cidade. Ele está sendo investigado por homicídio.

O adolescente chegou a ser levado para o Pronto Socorro Municipal de Patrocínio e, de lá, para a Santa Casa Municipal, onde foi submetido a uma cirurgia. No entanto, ele não resistiu e morreu.

O rapaz que estava na garupa, de 19 anos, que também foi ferido, está fora de perigo. Ele foi atingido na perna e braço esquerdos, tendo sido atendido na mesma unidade hospitalar, que informou que os ferimentos eram sem gravidade.

O garupeiro já foi, inclusive ouvido pela Polícia Civil, contando que eles estavam a caminho de uma festa quando se depararam com uma blitz policial. Nesse instante, o piloto, no caso o adolescente Daniel, acelerou para tentar escapar. A fuga teria sido, segundo o garupeiro, uma opção do amigo, que era menor de idade.

Eles foram perseguidos, e o garupeiro levou um tiro de raspão. Já Daniel foi atingido mais gravemente, mas mesmo ferido, continuou a fuga. Eles acabaram alcançados e foram obrigados a parar a fuga. No momento em que pararam a motocicleta, Daniel caiu ao solo. Amigos deles, que estavam próximos, correram para ajudar. Eles foram levados para a unidade hospitalar.

A blitz era comandada pelo major PM Ferreira, subcomandante do 46° BPM, que confirmou que os disparos partiram da guarnição policial. Ele garante que a conduta dos policiais envolvidos será rigorosamente apurada.

Palavra da PM

Na manhã desta segunda-feira (31/7), o comando da Polícia Militar de Patrocínio emitiu uma nota de esclarecimento:

“Na noite de sexta-feira, dia 28 de julho, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer no Pronto Socorro Municipal de Patrocínio, onde teria dado entrada dois indivíduos com ferimentos provenientes de arma de fogo. No local, após diligências, ficou constatado que os dois estavam na mesma motocicleta e teriam evadido de uma blitz policial momentos antes. O adolescente de 17 anos, que conduzia a motocicleta, foi submetido a duas cirurgias, mas infelizmente faleceu no hospital. O outro foi atingido na perna esquerda e no braço esquerdo, sem gravidade."