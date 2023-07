Onça pintada é flagrada em zona rural de Ubaporanga, no interior de Minas

432

De acordo com moradores, além da onça, mais dois filhotes estariam abrigados debaixo da pedra (foto: Reprodução/ Redes Sociais) Uma onça pintada foi filmada na zona rural da cidade de Ubaporanga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, descansando nas pedras de uma gruta. De acordo com o Sargento Sabino, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os moradores da região do Córrego Pau de Folha estariam se queixando de animais feridos e mortos há meses.

Assim que a equipe da Polícia Militar deixou o local, recebeu outra chamada dos moradores dizendo que a onça teria voltado. Então, a viatura voltou ao local e, dessa vez, os policiais conseguiram ver a onça “saindo de uma gruta e entrando em outra”, conta o sargento.





Antes de ver a onça com os próprios olhos, entre os policiais, havia dúvidas se o animal era uma jaguatirica, mas o Sargento Sabino diz que “o animal é bem grande; a jaguatirica já é menorzinha”.





Um morador da região fez um vídeo próximo à gruta onde a onça está abrigada. De acordo com ele, além dela, mais dois filhotes estariam abrigados debaixo da pedra. Nas redes sociais, os internautas também acham que existem filhotes. “Ela está amamentando!”, comentou um usuário do Facebook.

Leia também: Secretaria de Saúde confirma morte de criança por meningite em Juiz de Fora

A equipe da PM já acionou a Polícia Militar do Meio Ambiente, que ainda não compareceu ao local. De acordo com o Sargento, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também já estaria ciente da presença do animal.





Perigo para os moradores

Apesar de a onça pintada ser uma bioindicadora da boa qualidade do ambiente natural, a presença dela assustou os moradores. Na região, a maioria das pessoas vive da agricultura familiar, principalmente nas lavouras de café, onde temem encontrar o felino. Além disso, a criação de gado também é forte no local, e a onça estaria se alimentando dos bezerros.

Leia também: Policial suspeito de matar adolescente em motocicleta é preso

As crianças que moram no Córrego do Pau de Folha têm de ir para Ubaporanga para estudar, e, de acordo com o Sargento Sabino, elas “chegam por volta das 18 horas, e depois fazem um longo trajeto a pé” para voltar para suas casas. Por causa disso, os pais dos estudantes estão preocupados com possíveis ataques às crianças.





Os policiais orientam que a população do Córrego ande sempre em grupos e que os pais acompanhem seus filhos na volta para casa.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa