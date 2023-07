Vídeo: mãe vê larvas em lanche da filha e denuncia padaria de BH à PM

À Polícia Militar, mãe da jovem alegou que foi 'muito mal recebida' na padaria quando voltou ao local para reclamar (foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

Uma mãe denunciou à Polícia Militar (PM) que flagrou larvas no lanche comprado para a filha no último domingo (30/7) na Padaria Estrela, situada no bairro Havaí, Região Oeste de Belo Horizonte.