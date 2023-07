Polícia investiga outros envolvidos em caso de jovem abandonada e estuprada

432

Imagens da câmera de segurança do Bairro Santo André, local do crime, capturaram momento em que jovem foi abandonada e carregada por suspeito. (foto: Câmeras de segurança / Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) afirmou que, além do agressor, outras pessoas serão investigadas e podem ser responsabilizadas pelo caso da jovem que foi estuprada após voltar de um show no Mineirão neste domingo (30/7). O motorista de aplicativo, flagrado por câmeras abandonando a vítima desacordada na rua, o motociclista e o amigo que a colocou no carro também serão investigados. O homem suspeito de estuprar a jovem foi preso.

Durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (31/7), a delegada da Polícia Civil Danúbia Quadros, chefe da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, ao Idoso e à pessoa com Deficiência e Vítimas de Intolerância, afirmou que os próximos passos da investigação envolvem apurar a responsabilidade de outras pessoas.



"As investigações seguem. Vamos apurar a responsabiidadade das outras pessoas envolvidas. A gente segue investigando para ver eventuais responsabilidades de outras pessoas além desse agressor", afirmou a delegada.









Ao Estado de Minas, o advogado criminalista Nathan Nunes explica que, dependendo do resultado das investigações, o motorista pode sim ser responsabilizado por omissão de socorro.





“Por ter deixado ela nessa situação, ele pode responder pela omissão de socorro. Justamente porque ele a deixou desamparada e em grave e iminente perigo. A pessoa desacordada, embriagada e ainda em condição de mulher se torna um alvo muito fácil. Se as investigações colherem provas suficientes, ele poderá sim ser responsabilizado”, indica Nunes.





De acordo com o advogado, a ação correta a ser seguida nesse caso é o acionamento de autoridades. “Legalmente, o correto a se fazer nesse tipo de caso é acionar a Polícia Militar ou Samu e esperar a chegada dessas viaturas para depois deixar o local. No caso da pessoa se encontrar embriagada ou desacordada, é necessário tomar uma providência mais assertiva do que a que foi tomada", conta ele.

Ainda segundo Nathan, o motociclista, flagrado por câmeras de segurança ajudando o motorista a tirar a jovem do carro e deixando encostada em um poste na rua, também pode ser responsabilizado, dependendo do rumo das investigações. “Se o motociclista tomou conhecimento dessa situação, ele também pode ser responsabilizado por omissão de socorro. Ele poderia ter tomado outra providência, como acionado o Samu ou a PM”, explica o advogado.





De acordo com a delegada Danúbia, a Polícia segue com as diligências para identificar o motociclista.





Sobre as outras pessoas envolvidas, como o amigo que a colocou no carro de aplicativo, Nathan ainda afirma que é muito cedo para dizer se podem haver outras responsabilizações. De acordo com ele, é necessário avaliar em qual estado a vítima se encontrava ao ingressar no carro de aplicativo. No entanto, o advogado reforça: “Faltam informações para concluir algo nesse sentido, mas nunca é recomendado colocar uma pessoa sozinha nesse estado dentro do carro de aplicativo”.





Novidades sobre o caso





Ainda na entrevista coletiva, a delegada Danúbia esclareceu mais alguns detalhes do caso. De acordo com ela, a vítima afirma ter ingerido muito uísque no show, mas não ter feito uso de drogas. A jovem ainda afirmou para a polícia não se lembrar do que aconteceu depois de entrar no carro de aplicativo. Segundo o apurado até o momento, o suspeito teria carregado a jovem nas costas por cerca de 3 quilômetros e passado cerca de 3h com a vítima no campo onde teria ocorrido o estupro.





Sobre a prisão do suspeito, a delegada explica que o flagrante do agressor ocorreu no domingo (30/7) no final da tarde. De acordo com as informações dadas, a jovem teria acordado por volta de 7h por equipes do Samu para o Hospital Odilon Behrens, onde foi confirmada a violência sexual.

“A vítima, após passar por atendimento médico, foi encaminhada para delegacia para ser ouvida. O agressor foi localizado e conduzido para delegacia de atendimento a mulher e foi ratificada a prisão em flagrante pelo crime de estupro a vulnerável, justamente porque durante toda a violência essa jovem estava totalmente desacordada”, explica Danúbia.





De acordo com as informações da polícia, o suspeito negou ter violentado a jovem sexualmente , mas fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado. Ele possui passagem pela polícia, mas não foram informados quais os delitos já foram cometidos pelo suspeito.





Entenda o caso





crime aconteceu quando a jovem retornava de um show que acontecia no Mineirão, na Região da Pampulha, na madrugada de sábado (29/7) para domingo (30/7). De acordo com familiares da vítima, a jovem de 22 anos estava no evento acompanhada por um amigo do trabalho, quando às 2h decidiu voltar para casa. Ela ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica e, na volta do show, o amigo dela a colocou, sozinha, em um carro de aplicativo e compartilhou a localização da viagem com o irmão dela.





A vítima ficou desacordada no caminho com destino à Rua Mendes de Oliveira, no bairro Santo André, Região Nordeste de Belo Horizonte. Câmaras de segurança flagraram o momento em que o motorista chega ao endereço e tenta contato, através do interfone, mas sem sucesso. Depois de alguns minutos de insistência, o motorista, com a ajuda de um motociclista que passava na rua, tira a jovem do carro e a deixa sentada encostada em um poste na rua.





Por volta das 3h17, a jovem acaba caindo e permanece deitada na calçada enquanto o motorista de aplicativo vai embora. Momentos depois, o suspeito é visto se aproximando da jovem e, após observar o movimento da rua, a carregando nas costas pelo bairro.





A vítima acordou na Rua Urutuaba, no Campo Grêmio às 7h da manhã. A jovem teria sido encontrada seminua, com as calças abaixadas até o joelho e coberta por um edredom, por uma moradora do bairro. Ela foi socorrida por uma equipe do Samu e, mais tarde, encaminhada para o Hospital Municipal Odilon Behrens, na Região Noroeste de BH, que confirmou a ocorrência de violência sexual.





Nesta segunda-feira (31), a Polícia Civil confirmou em nota que a prisão em flagrante do suspeito de 47 anos foi efetivada por estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e possui audiência de custódia marcada para esta terça-feira (1/8). “A investigação prossegue para completo esclarecimento dos fatos pela equipe da Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual em BH.”, finaliza a nota da polícia.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa