Jovem que estava em show no Mineirão é abandonada e estuprada em BH

Suspeito de estuprar jovem foi flagrado a carregando após motorista de aplicativo deixá-la na porta de casa (foto: Leandro Couri / EM / D.A Press) Uma mulher de 22 anos foi encontrada desacordada e seminua no campo do Grêmio Mineiro, no Bairro Santo André, na Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (30/7). A jovem, que não tinha ferimentos aparentes, foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal Odilon Behrens, na região Noroeste da capital, onde foi constatado que ela foi estuprada.

Conforme relatos da família da vítima, nesse sábado (29/7), ela estava em um evento de pagode que aconteceu no Mineirão, na Região da Pampulha, quando por volta das 2h, decidiu ir embora. A jovem teria ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e, na volta do show, os amigos dela a colocaram, sozinha, em um carro de aplicativo e compartilharam a localização da viagem com o irmão dela.









Ainda segundo a Polícia Militar, o motorista pediu ajuda a um homem que passava na rua para tirar a mulher de dentro do veículo. Ele teria tentado contactar alguém no prédio, novamente, mas sem sucesso. Por volta das 3h17, a vítima, que estava encostada em um poste, acabou caindo deitada no chão. Nesse momento, o motorista deixa o local.





Cinco minutos após a vítima ser deixada sozinha, um terceiro homem é flagrado se aproximando dela. De acordo com a PMMG, ele olha para os lados e ao ver que não tem ninguém na rua a coloca nas costas e a carrega para outro lugar.

À polícia, o irmão da vítima disse que estava dormindo no momento que recebeu o compartilhamento da viagem do carro de aplicativo e, por isso, não atendeu o interfone. As imagens das câmeras de segurança que flagraram todo o ocorrido já estão à disposição da Polícia Civil. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi preso. A reportagem procurou a PCMG, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.