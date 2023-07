Ciúmes: Homem assassina namorado de ex e fere a antiga companheira a tiros

Segundo informações da PM, as vítimas são um casal e estavam dentro de um carro, em frente a uma distribuidora de bebidas, quando um homem se aproximou, sacou uma arma e atirou em direção a eles.

A mulher ficou ferida, foi socorrida e levada para o hospital mais próximo. Já o rapaz morreu no local. Em conversa com a mãe da vítima, ela disse que o crime seria passional: o suspeito do crime seria um ex-namorado da mulher. Ela contou que eles se relacionaram durante cinco anos e que depois do término ele sempre a perseguiu.