Vídeo: adolescente escoltado agride PM em UPA

Um adolescente de 16 anos e alguns familiares protagonizaram agressão e uma confusão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

O adolescente, que aguardava por atendimento médico e estava sendo escoltado por policiais, deu um soco em um dos PMs que o acompanhava. A agressão foi filmada.

Segundo o boletim de ocorrência, ao qual o Estado de Minas teve acesso, na noite de sábado (29/7), os policiais militares estavam atendendo a uma ocorrência de roubo no bairro Vila Esperança, quando se depararam com um grupo de moradores bebendo na rua.

Ao ver os policiais, segundo o BO, eles começaram a xingar os agentes de segurança. Reforços foram chamados e abordagens foram feitas. Ainda de acordo com o BO, algumas pessoas chutaram a viatura da Polícia Militar.

Muitos fugiram, mas o adolescente acabou entre os apreendidos. Como ele havia se machucado, os policiais o levaram até a UPA, unidade de saúde mais próxima do local da confusão.

Policiais imobilizaram adolescente e familiares dele dentro da UPA Norte, em Juiz de Fora (foto: Reprodução/Redes Sociais)

“São cidadãos recorrentes em diversos delitos, que estão usando como estratégia o confronto com a Polícia Militar. Utilizam de mulheres e crianças para tentar impedir a ação do Estado. O episódio que ocorreu foi mais um caso da tentativa de enfrentamento ao Estado. Foi necessário usar da força moderada para conter a agressividade do agente, que possui diversas passagens pela Polícia”, disse o comandante do 27º Batalhão, tenente-coronel Yamaguchi.

O comandante disse também que os policiais vão agir de forma firme contra aqueles que usarem de força contra os agentes. “Saibam todos que atuaremos com legalidade, com justiça e ética no local. Porém, de forma firme e enérgica. Não vamos tolerar esses enfrentamentos ao Estado. Pois, dessa forma, estamos certos, de garantirmos a paz que tanto almejam”, finalizou.