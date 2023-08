Cobrador leva soco no rosto ao pedir que homem dê lugar à idosa em ônibus

432

Cobrador foi atendido no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) (foto: Sinteac/Reprodução) Um cobrador de 55 anos, que trabalhava na linha 737, do Bairro Jóquei Clube, na Zona Norte de Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata mineira, teria sido agredido nesta segunda-feira (31/7) por um passageiro, de 30, que se irritou quando foi orientado pelo trabalhador a ceder o assento preferencial no qual estava a uma idosa.





Ele fraturou o nariz e precisou ser conduzido ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) para atendimento.

Segundo a PM, o suspeito não apresentou uma versão dos fatos, embora tenha permanecido irritado durante as diligências. O trabalhador agredido, conforme o registro policial, revidou. Por isso, além do passageiro que iniciou a confusão, ele foi qualificado no boletim de ocorrência como 'autor' de lesão corporal leve.

Responsável pelo transporte público na cidade, o Consórcio Via JF informou, por meio de nota, que, de acordo com a Lei n°13.468, “todos os assentos dos ônibus de Juiz de Fora são destinados preferencialmente para o uso de mulheres, idosos, obesos, gestantes, pessoas com deficiência ou limitação temporária de locomoção”.

“Repudiamos todo ato violento e reforçamos a importância do diálogo e bom senso dentro do transporte público de Juiz de Fora e em qualquer outro espaço público”, finalizou.