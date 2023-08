BH tem alerta de baixa umidade do ar pelos próximos 7 dias

432

A Defesa Civil recomenda que os moradores de BH mantenham-se hidratados (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press- ) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de baixa umidade do ar nesta terça-feira (1°/8). Nos próximos sete dias, uma massa de ar seco deixa os índices abaixo de 30%, especialmente durante as tardes.











LEIA MAIS: Prefeitura de BH decide manter vacinação contra a gripe; veja orientações A previsão para hoje é de céu com poucas nuvens à tarde e à noite, com máxima de 27°C. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 13°C. Até as 18h de segunda-feira (7/8), a Defesa Civil recomenda que os moradores de BH bebam bastante água, não provoquem queimadas em lotes vagos, matas ou florestas e, caso apresentem sintomas de problemas respiratórios, procurem um médico.A previsão para hoje é de céu com poucas nuvens à tarde e à noite, com máxima de 27°C. A temperatura mínima registrada nesta manhã foi de 13°C.

Emissão de Alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.