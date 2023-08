BR-381 tem manhã de incêndios nesta terça-feira (1/8)

432

Ônibus seguia sentido Teófilo Otoni quando incêndio começou depois que o pneu dianteiro esquerdou estourou (foto: CBMMG)

A manhã de terça-feira (1º/8) é movimentada na BR-381. O Corpo de Bombeiros atendeu ao menos duas ocorrências de incêndio em diferentes pontos da rodovia.

Em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, altura do km 305, um ônibus de turismo foi destruído pelas chamas na madrugada de hoje. Segundo o motorista do veículo, que seguia sentido Teófilo Otoni, o fogo começou depois que o pneu dianteiro esquerdo estourou.

Os militares usaram 4 mil litros de água para controlar as chamas. O rescaldo e a lavagem da pista foram feitos. O ônibus foi completamente destruído pelo fogo.

Na hora do incêndio, o ônibus transportava 30 passageiros e dois motoristas. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local e o trânsito é lento nesta manhã.

No Sul de Minas, em Extrema, um caminhão que transportava cerveja pegou fogo no final da madrugada de hoje. Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, a faixa da direita e o acostamento na altura do km 940 estão interditados.

A cabine do veículo não foi atingida pelas chamas e o motorista não ficou ferido. Parte da carga foi destruída.

Ainda não há previsão para liberação total da pista. No momento, há engarrafamento de 2 km no sentido Belo Horizonte.