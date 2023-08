Polícia procura por trio suspeito de atear fogo em ônibus na Via Expressa

432

Trio ateou fogo no ônibus usando um galão com líquido inflamável (foto: CBMMG)

A Polícia Militar procura por três homens suspeitos de iniciarem o incêndio em um ônibus do transporte coletivo urbano da linha 307B na Via Expressa, em Contagem, na noite dessa segunda-feira (31/7).

Segundo o boletim de ocorrência, o coletivo estava na altura do Bairro Parque São João quando os suspeitos, que pareciam ser menores de idade, entraram no ônibus, ordenaram a saída dos passageiros e do motorista e atearam fogo no veículo.

Os suspeitos ainda entregaram um bilhete para o condutor com os dizeres “contra a opressão na PPP, assinado Juca Bala, Juiz de Fora”. Logo depois, o trio fugiu em direção a uma mata.

Para conseguir controlar as chamas, o Corpo de Bombeiros utilizou 4 mil litros de água. O ônibus foi totalmente destruído.

Ninguém ficou ferido. Até o momento, os suspeitos não foram localizados.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (Sejusp) e aguarda retorno.