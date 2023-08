Motociclista morre em batida frontal com caminhão em Patos de Minas

432

Motociclista, de 62 anos, morreu no local do acidente, na altura do km 19 da BR-146 (foto: PMRv/Divulgação)

Um motociclista, de 62 anos, morreu em uma batida frontal com um caminhão na BR-146, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa segunda-feira (31/7).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi na altura do km 19.

Em conversa com os militares, o motorista do caminhão, de 64 anos, contou que seguia na rodovia no sentido Serra do Salitre quando, em uma curva sinuosa, foi surpreendido pelo motociclista, que transitava no sentido oposto, na contramão de direção.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do motociclista ainda no local do acidente.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe.

A moto e o caminhão estavam em situação regular e foram liberados.