Jovem tenta fugir de delegacia do interior de MG e fica preso em grade

O Corpo de Bombeiros de Frutal, no Triângulo Mineiro, precisou realizar o salvamento de um jovem, de 19 anos, na noite desta segunda-feira (31/8), que estava com a cabeça presa em meio a grades de uma cela da Delegacia de Polícia Civil (PC) da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Frutal, foi possível retirar o jovem da grade a partir do uso de detergente, o que contribuiu para o deslizamento dele de volta à cela. Ele não ficou ferido.

Conforme registro policial, cerca de quatro horas antes, o jovem havia sido preso sob suspeita de lesão corporal contra a sua companheira, de 17 anos, com quem tem uma filha de seis meses.

Leia também: Acusado de matar mulher na frente da filha é condenado a 28 anos de prisão

Segundo relato da jovem para equipe do Conselho Tutelar de Frutal, ela foi agredida com socos e chutes após discussão com o suspeito porque estaria sendo obrigada a sair de casa apenas para comprar um suco no supermercado.