Acidente seguido de incêndio matou duas pessoas na LMG-628, em Unaí, no Noroeste de Minas

Dois homens, de 29 e 32 anos, morreram carbonizados em um acidente seguido de incêndio nessa quinta-feira (16/5), na rodovia estadual LMG-628, em Unaí, no Noroeste de Minas.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) foi acionada para atender a batida frontal entre uma caminhonete e uma carreta na altura do km 54 da rodovia. A vítima de 29 anos conduzia o carro e o homem de 32 era o motorista da carreta.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas guarnições foram até o local do acidente para controlar o fogo. O carro e a cabine da carreta foram completamente consumidos pelas chamas, com o fogo começando a se espalhar para a vegetação às margens da pista.

A carga de serragem e restos de madeira da carreta estava parcialmente queimada, o que gerou grande quantidade de fumaça.

Depois de apagar as chamas na vegetação, os bombeiros controlaram o fogo da cabine da carreta e, em seguida, o incêndio na carga.

Parte da carga não queimada foi usada na pista para eliminar o risco de derrapagem.

Os motoristas dos veículos foram encontrados mortos carbonizado. A perícia da Polícia Civil foi acionada e vai investigar a dinâmica do acidente.