Um casal foi preso nesta quinta-feira (16/5) em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, sob suspeita de maus-tratos que levaram à morte do próprio filho, um bebê de apenas dois meses.

Acionada nesta manhã por um médico plantonista do Hospital São Vicente de Paulo, a Polícia Militar chegou ao local às 9h45 e foi informada pelo profissional de saúde que o menino deu entrada na unidade já sem sinais vitais.

Os militares registraram ainda na ocorrência que, conforme relatado por uma médica pediatra, o bebê tinha uma lesão no canto da boca, suspeita de queimadura, corte na cabeça e assadura intensa na região perineal.

A mãe, de 23 anos, relatou que, por volta das 9h30, percebeu um machucado na cabeça do menino, mas não soube explicar como o ferimento teria acontecido. Em relação às manchas — semelhantes àquelas provocadas por queimaduras —, ela justificou dizendo que foram provocadas por água com bicarbonato de sódio usada para lavar feridas conhecidas como “sapinho”.

O pai, de 28, alegou que, depois de acordar às 6h30, não notou que a criança estava machucada e não soube explicar o que poderia ter acarretado as lesões.

O corpo do bebê foi conduzido pelo serviço funerário ao Instituto Médico-Legal (IML) de Pedra Azul.

A ocorrência foi registrada como homicídio, e os pais foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil no município, que recebeu também o aparelho celular da mãe, apreendido pela PM, e o relatório médico emitido pela unidade de saúde.