O regulamento do Concurso Municipal de Quadrilhas foi divulgado nesta quarta-feira (15/5) pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotour). Os prêmios vão variar entre R$ 5,8 mil e 17,5 mil. Para cada uma das quadrilhas inscritas e habilitadas no processo de seleção será concedido auxílio financeiro de R$ 30 mil. As atividades integram o Arraial de Belo Horizonte, que chega à 45ª edição este ano.

Para participar, os representantes das agremiações interessadas devem entregar a documentação na sede da empresa, na Diretoria de Eventos, na Rua Espírito Santo, 527, térreo, Centro. As inscrições podem ser feitas de 16 a 26 de maio, das 10h às 12h e das 13h às 17h. Excepcionalmente no dia 27, o recebimento se dará das 19h às 22h. O regulamento e outras orientações estão disponíveis no site da PBH.

Após a inscrição inicial, os aprovados devem pleitear a ajuda financeira para auxiliar os trabalhos por meio da entrega de nova documentação na Gerência de Licitações e Contratos da Belotur, localizada no 9º andar do prédio situado na Rua Espírito Santo, 527, no Centro. O prazo vai de 16 maio até 5 de junho de 2024, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

As agremiações vencedoras do Concurso Municipal receberão, além dos troféus, as seguintes premiações, de acordo com a classificação.

Grupo Especial

1° lugar – R$ 17,5 mil

2° lugar - R$ 15,3 mil

3° lugar - R$ 13 mil

4° lugar - R$10,7 mil

Grupo de Acesso

1° lugar – R$ 14,8 mil

2° lugar - R$ 12,5 mil

3° lugar - R$ 10,3 mil

4° lugar - R$ 8 mil

5° lugar – R$ 5,8 mil