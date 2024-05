PF prende homem em Confins com 133 cápsulas de cocaína no estômago

Um homem foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Grande BH, na tarde de segunda-feira (13/5), por tráfico internacional de drogas. Ele estava com 113 cápsulas de cocaína no próprio estômago.







Ele partiria de um voo em Minas, com escala em Portugal, com destino final em Paris, na França. O homem foi conduzido ao hospital João XXIII.





O suspeito responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, pelo qual poderá ser condenado a até 25 anos de prisão. A Polícia não divulgou a idade e nem a origem dele.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa