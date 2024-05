A influenciadora cristã mineira Michele Dias Abreu, de 43 anos, foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) por ter praticado e incitado a intolerância religiosa ao ter publicado um vídeo em suas redes sociais em que dizia que as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul são devido à ira de Deus por causa da presença de terreiros de "macumba".

"As pessoas estão brincando com Deus e é por isso que vão pagar as consequências disso. Não sei se vocês sabiam, mas o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, Deus está descendo com sua ira, é um dos estados com maior número de terreiros de macumba", disse Michele Dias, que mora em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce.

Ela, que também se classifica nas redes sociais como mãe, esposa, empreendedora e 'apaixonada por Jesus', tem quase 32 mil seguidores no Instagram, mas privou a conta após os ataques religiosos.

A promotora Ana Bárbara Canedo Oliveira avaliou que a influencer cristã induziu seus seguidores a praticarem atos de descriminação contra religiões de origem africana.

Dois após a postagem com as ofensas, no dia 7 de maio, Michele Dias voltou as redes sociais justificar que a fala dela que aponta uma correlação entre a grande presença de praticantes de religiões de matriz africana e as enchentes que já mataram 154 pessoas e tiraram quase 620 mil pessoas de suas casas não foi para ofender e que ela se expressou de forma errada.

"Na verdade, eu me expressei mal. Eu não quis de forma alguma ofender as pessoas em relação à religião. A religião é uma opção individual de cada um. Baseado no que eu falei, queria pedir perdão se eu magoei as pessoas em relação à opção delas. Não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul", se defendeu.