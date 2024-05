Um homem de 23 anos foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de reclusão, além de multa, por homicídio qualificado tentado contra cinco policiais militares, além tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A tentativa de homicídio ocorreu durante uma blitz em Viçosa, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A Justiça ainda fixou indenização por danos morais de R$ 3 mil para cada vítima.

De acordo com a denúncia, em outubro de 2020, o homem dirigia um carro e, ao perceber que seria abordado em uma blitz, acelerou o veículo em direção aos policiais que faziam a operação.

Segundo relatou o Ministério Público na denúncia, os militares só não foram atingidos porque conseguiram se desviar do carro. Em seguida, iniciaram uma perseguição ao veículo, do qual foram lançados pela janela uma arma de fogo com munição e 35 papelotes de cocaína.

O homem está preso desde a data do crime e, na sentença, foi decretada nova prisão preventiva e negado o direito de recorrer em liberdade devido à quantidade de condenações.

Por insuficiência de provas quanto à materialidade e a autoria, o Ministério Público pediu a absolvição de outros dois homens que estavam no veículo.