Um homem, de 42 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (17), suspeito de roubar e furtar diversos apartamentos no centro de Divinópolis, na Região Oeste de Minas.

Segundo informações do 23º Batalhão da Polícia Militar, os policiais foram chamados para comparecer à rua Gonçalves Ledo, no Bairro Porto Velho, onde, segundo o denunciante, havia um homem em atitude suspeita que escalou um poste, teve acesso a uma marquise e entrou em uma residência.

Com a chegada dos militares, o suspeito fugiu andando sob os telhados das residências vizinhas, mas foi alcançado e contido por populares em uma rua próxima ao local do crime. Em seguida, ele foi preso por furto tentado e encaminhado para a Delegacia de Polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o 'Homem-Aranha' é suspeito de diversos furtos em apartamentos de Divinópolis. A corporação suspeita que ele seja o responsável por cinco furtos ocorridos neste mês. No último crime, no dia 15 de maio, os militares conseguiram identificar o suspeito porque ele foi flagrado pelo sistema de imagens do condomínio.

Ainda segundo a PM, o homem também é suspeito de ser o autor de um roubo, ocorrido em 12 de maio. Na ocasião, ele teria abordado a condutora de um veículo e a agredido com chutes para roubar o aparelho celular e cartões bancários da vítima.