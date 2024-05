Um grave acidente envolvendo uma lancha foi registrado na manhã desta sexta-feira (10) em Cabo Frio (RJ). Segundo informações da Guarda Marítima e Ambiental, a embarcação explodiu no Canal do Itajuru, próximo à Ilha do Japonês, por volta das 11h07.

O condutor da lancha e os outros cinco passageiros, de uma mesma família de Itaguara, na Grande BH, estavam realizando um passeio quando o motor da lancha desligou. Nas tentativas de religar o equipamento, a embarcação explodiu.

Veja o vídeo:

Entre os feridos estão dois homens, de 30 e 34 anos, uma mulher de 28 anos, e três crianças de 10, 8 e 5 anos. A confirmação da origem dos passageiros foi feita ao Estado de Minas pela assessoria do prefeito da cidade, Donizete Lima, o Donizete Chumbinho (PSDB), no início desta sexta.

De acordo com a assessoria da prefeitura, o condutor da lancha é um empresário conhecido na cidade, da revenda de bombas injetoras, que pertence à família tradicional de Itaguara.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que todas as vítimas do incêndio ocorrido após a explosão de uma lancha na Ilha no Japonês foram transferidas para unidades hospitalares em outras cidades. As vítimas estão em estado grave, todos com mais de 50% do corpo com queimaduras.