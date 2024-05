Por causa de uma postagem feita em um grupo do condomínio onde trabalhou, uma diarista de Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, vai responder judicialmente pelo crime de difamação. Ela xingou a antiga patroa de “pilantra” e cobrou uma suposta dívida de R$ 400. A contratante contestou a mulher e a denunciou à polícia.

O caso começou quando a diarista publicou uma foto da antiga contratante no grupo de mensagens do condomínio dizendo que ela era “uma pilantra” e que ninguém deveria fazer faxina para ela, pois “não paga as faxineiras”. Ela cita que a mulher deixou de quitar o valor de quatro faxinas de R$ 100 cada uma.

Quando viu o que foi dito, a contratante registrou um Boletim de Ocorrência contra a antiga prestadora de serviços. Ela disse à Polícia Militar (PMMG) que combinou com a faxineira que limpasse seu apartamento semanalmente e que teria pago por quatro diárias.

Como acabou dispensando a diarista posteriormente, a diarista estaria cobrando direitos trabalhistas, o que não seria o caso de pagar, pois se trata de uma contratação por serviço prestado.

Procurada, a faxineira relatou aos policiais que já fez algumas faxinas para a moradora e sempre recebeu o valor combinado logo após terminar o serviço. Mas que, dessa vez, não teria recebido dessa forma, e que fez a cobrança de quatro diárias.

Segundo relato da trabalhadora autônoma, a contratante teria dito que tem advogados na família e que um deles trabalha em Patos de Minas. Ao consultá-lo, soube que a faxineira não tem direitos trabalhistas.

Ela, então, foi bloqueada pela moradora do apartamento em que trabalhava e não conseguiu mais contato. Indignada, resolveu fazer a postagem para ter algum tipo de cobrança.

Contudo, ao ser denunciada, a diarista foi autuada pela Polícia Civil por difamação e aguarda julgamento.