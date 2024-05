A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira (9/5) em Esmeraldas, na Grande BH, um homem apontado como o chefe do tráfico de drogas na cidade de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas Gerais, que atuava, inclusive, em outras cidades da região.

Conhecido como “Paizão” no mundo do crime, ele estava foragido desde 2021 e foi localizado em uma casa luxuosa com piscina e área gourmet, além de forte aparato de segurança com câmeras e cercas elétricas.

‘Paizão’, ainda segundo as autoridades, ostentava bens valiosos, dentre eles uma caminhonete de alto luxo (Dodge RAM), e lidera um grupo criminoso que está em conflito com outras gangues da região, o que vem causando diversos homicídios.

Nesse sentido, um duplo assassinato teria ocorrido no último 2 de maio, de acordo com a PM. A prisão decorre de um trabalho realizado em conjunto pelo serviço de inteligência da corporação e equipes do Grupamento Especial de Reconhecimento (GER) do 2º Batalhão de Polícia Especial (BPE) da Polícia Militar.