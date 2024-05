O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou nesta quinta-feira (9/5) que 24 presos no estado — sentenciados por crimes graves e beneficiados com a saída temporária em dezembro do ano passado — não retornaram ao sistema prisional. Com isso, eles passaram a integrar a lista de procurados pelas autoridades.

De acordo com o Ministério Público, os foragidos cometeram crimes como homicídio, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, entre outros. Eles estavam presos em unidades prisionais de Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, Bom Despacho, Teófilo Otoni, Muriaé, Nanuque, Ponte Nova, Coronel Fabriciano, João Monlevade, São João del-Rei e Mariana.

A relação de fotos e crimes cometidos por cada um deles está disponível no site do MPMG. Denúncias, em caráter de sigilo, podem ser feitas à ouvidoria do Ministério Público por meio dos telefones 127 e (31) 3330-9504 ou, ainda, pelo portal da instituição.

Ainda de acordo com dados do MP, as saídas temporárias foram concedidas a 3.760 detentos em todo o estado em dezembro de 2023, sendo que 142 não retornaram às unidades prisionais na ocasião, mas, aos poucos, foram sendo capturados, restando agora 24 foragidos.