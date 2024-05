A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) realiza, nesta semana, uma pesquisa em 19 bairros de Belo Horizonte (veja lista abaixo) para detectar possíveis vazamentos ocultos no sistema de distribuição de água da capital. O fornecimento de água não será impactado.

A pesquisa de vazamento de água não visível tem sido realizada desde segunda-feira (6/5), de 22h às 4h, para identificar falhas e corrigir os vazamentos. Isso porque quando os escapes ocorrem prejudicam o funcionamento das redes e podem causar impactos para o abastecimento da população, além de perdas de água.





Equipes da empresa contratada, a Consórcio Servcom BH Oeste, executam o serviço com o auxílio de equipamentos específicos. Os aparatos se baseiam na detecção de ruídos provocados pela passagem da água nas tubulações. Isso justifica a escolha do período noturno, que é mais silencioso, para a realização do trabalho.

Os resultados da pesquisa devem ser apurados e divulgados na próxima semana.

Confira os bairros em que a pesquisa é realizada: