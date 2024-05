Um morador de rua foi assassinado a facadas na noite dessa quinta-feira (9), na Rua Alameda Ezequiel Dias esquina com a Rua Alameda Álvaro Celso, Bairro Santa Efigênia, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PMMG), a vítima era um homem com idade aparente de 40 anos, conhecido na região como Léo. O autor do crime foi identificado, um homem de 25 anos, morador de Sabará, cidade da Grande BH.



Os policiais foram chamados por volta das 23h e quando chegaram ao local encontraram o morador deitado ao chão, com um sangramento nas costas. Ele já não apresentava sinais de vida. Uma hora depois, a equipe do Samu chegou a rua e constatou a morte do morador de rua, que tinha recebido duas facadas, uma na região do abdômen e outra no tórax.

A Polícia Civil foi chamada para o local do crime. Em um dado momento, uma militar encontrou a faca utilizada no crime escondida em um galão de água a poucos metros do local do homicídio. Os militares perguntaram a um homem próximo ao local o que tinha acontecido com Léo. Ele afirmou que o morador de rua estava devendo agiotas. Porém, ao ser perguntado novamente, o homem disse que conhecia a vítima de Sabará. Disse ainda que a vítima era casado com a tia do dele.





Diante da contradição, os militares perguntaram o motivo da desavença com a vítima. O suspeito do crime respondeu que a vítima era um estuprador, que em 2019 havia estuprado a irmã dele, de 7 anos, além de ficar mostrando o órgão genital para mulheres na rua. O suspeito disse que o morador de rua ficava ameaçando constantemente sua tia.



Posteriormente, confessou o crime, relatando que estava no local há dois dias aguardando a melhor oportunidade para assassinar Léo. Disse também que não se arrependia do fato e que quando saísse da cadeia mataria um outro desafeto em Sabará. O autor do crime foi levado para a delegacia e o corpo do morador de rua foi removido pelo rabecão da Polícia Civil.