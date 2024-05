A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) iniciou na manhã desta quinta-feira (9/5) a Operação Ocupação, no Aglomerado Morro das Pedras, região Oeste de Belo Horizonte. A ação tem como objetivo coibir o tráfico de drogas na região e, como o próprio nome diz, consiste na ocupação da favela pelas forças de segurança por tempo indeterminado. O trabalho está sendo feito com a participação do Batalhão de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e de outros núcleos da PMMG.

A operação, realizada pelo 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), conta também com o auxílio da cavalaria, de drones, de um helicóptero e de cerca de 100 policiais. Também estão sendo utilizadas câmeras de alta precisão instaladas em um caminhão de segurança, com alcance de 150 metros.

O procedimento é fruto do trabalho da inteligência da PM, que identificou um aumento no tráfico de drogas no Morro das Pedras. Outras operações de ocupação já foram feitas este ano em bairros de Belo Horizonte – Novo Aarão Reis, Primeiro de Maio e Jardim Felicidade, e também em cidades do interior de Minas.

“A força tarefa de ocupação está sendo empregada pela Polícia Militar desde o início do ano em determinadas áreas que o comando julga necessário o restabelecimento da sensação de segurança”, explica o major Vianna, da 125ª Companhia. Segundo o comandante, estão sendo ocupados os pontos onde há maior presença do tráfico de drogas no aglomerado.



Leia também: Biomédica indiciada por morte de paciente é presa pela terceira vez

“Nós estamos aqui 24 horas por dia justamente para trazer essa sensação de segurança e para que o cidadão de bem possa transitar livremente e fazer os seus afazeres”, afirmou o major.

* Com informações de Hiago Rocha, da TV Alterosa/SBT