Um homem de 46 anos, acusado de provocar quatro mortes em acidente de trânsito há quatro anos, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, foi absolvido pelo Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da cidade nesta quinta-feira (8/5).

À época, o motorista sofreu ferimentos graves, mas se recuperou. Já Marco Antônio Castor, de 55 anos; a mãe dele, Helena Passaglia Castor, de 82 anos; a companheira dele, Celitamar de Lima, de 55 anos; e a mãe dela, Maria Josina de Lima, de 76 anos, morreram na hora. O acidente, que aconteceu no km 7 da AMG-2555, por volta das 18h do dia 9 de fevereiro de 2020, também envolveu um terceiro veículo.

De acordo com a sentença, a defesa do acusado alegou ausência de provas nas acusações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), relacionadas a perseguição policial e trafegar em alta velocidade na contramão de direção. Também consta na decisão que testemunhas do promotor disseram que não se lembram dos fatos. Além disso, o policial militar que lavrou a ocorrência não apareceu para ser ouvido.

Por outro lado, dois delegados se manifestaram. Com relação ao delegado que recebeu a ocorrência da PM, ele enquadrou o suspeito em artigo do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) relacionado a homicídio culposo (sem a intenção de matar). Já o outro delegado, que presidiu o inquérito, não apresentou provas relacionadas apesar de ter indiciado o motorista por homicídio doloso.

Segundo informações de registro da PM, confeccionado na época da tragédia, o réu estava em um carro preto e fugiu ao ver os policiais em uma viatura, por volta das 17h30, no Bairro Uberaba 1. Ele seguiu pela Avenida Djalma Castro Alves e, em determinado momento, entrou na rodovia pela contramão.

Em seguida, ele bateu em um veículo prata onde estavam o motorista, de 42 anos, e a filha dele, de 10 anos. Depois disso, o automóvel onde estava o suspeito capotou e atingiu outro carro, ocupado pelas quatro pessoas que morreram. O motorista do veículo prata e a filha dele tiveram ferimentos leves.