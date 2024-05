A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu uma mulher, de 30 anos, suspeita de aplicar oconsignado em idosos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O prejuízo chega a R$ 80 mil. A prisão ocorreu, nessa quarta-feira (8/5), no Bairro Bom Pastor. A polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão.

De acordo com a delegada Adriane Lopes, as investigações começaram em janeiro deste ano após denúncias. Até o momento, quatro vítimas foram identificadas, todas idosas com idade acima de 70 anos e beneficiárias do Regime Geral da