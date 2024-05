Um homem de 27 anos foi preso apontado como autor do assassinato de uma mulher trans em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima estava desaparecida havia três dias e teve o corpo encontrado na própria casa. O suspeito e a mulher tinham um caso amoroso e o homem, ao ser detido, disse que tentava terminar o relacionamento. Ele é casado e a matou com golpes de canivete.





A Polícia Militar obteve informações que levantavam suspeita contra o homem. Ele foi encontrado e detido. Em conversa com os policiais, ele confessou o crime. Segundo ele, o casal se conheceu pela internet há cerca de 14 meses e logo engatou um relacionamento, mesmo com o suspeito sendo casado. Ele inclusive teria receberia presentes da vítima, como valores em dinheiro.

Na última quinta-feira (2/5), o suspeito teria ido até a casa dela com o objetivo de acabar com relacionamento de vez, o que gerou discussão e briga. Ele, com um canivete, teria acertado a vítima nove vezes e fugido. Ela morreu no quarto de casa.

A vítima só foi encontrada no domingo, após pessoas conhecidas terem pedido ajuda para a polícia, porque não tiveram notícias dela por três dias. A versão ainda será confrontada pela Polícia Civil.