Uma mulher e o filho adolescente ficaram presos às ferragens após o carro em que estavam se envolver em um acidente no Bairro Grajau, na Zona Oeste de Belo Horizonte, por volta das 20h desta segunda-feira (6/5).



A motorista perdeu o controle da direção na Rua General Andrade Neves, bateu em outro carro e capotou. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e os militares tiveram que cortar o sistema de ignição do automóvel para evitar um incêndio.

Os vidros foram quebrados e parte da porta foi cerrada para que os bombeiros conseguissem acessar as vítimas que, apesar de terem ficado presas nas ferragens, foram resgatadas sem ferimentos aparentes.

A mãe, no entanto, queixava-se de tontura e foi conduzida ao Pronto Socorro do Hospital João XXIII para avaliação. O trânsito ficou bloqueado na rua, sendo liberado pouco depois das 21h15, quando o automóvel foi retirado da via por um serviço de guincho.