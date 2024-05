O auditório Juscelino Kubitschek, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, foi iluminado com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul – uma homenagem em decorrência da tragédia, que já deixou 85 mortos no estado. Conforme informa o governo de Minas, as luzes ficarão em destaque até o próximo domingo (12/5).



Ao todo, há 339 feridos e 134 desaparecidos. As autoridades também confirmam 201 mil pessoas fora de casa. Desse total, 153.824 estão desalojados e 47.676 em abrigos públicos. As chuvas no estado já afetaram mais de um milhão de gaúchos de alguma forma em 385 municípios atingidos.

O governo mineiro frisou que 28 militares do Corpo de Bombeiros estão no Rio Grande do Sul desde quinta-feira (2/5) para auxiliar nas operações de resgate. Além disso, por meio da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, uma equipe de 22 técnicos ajuda na retomada da operação das estações de tratamento de água. O grupo embarcou nesta segunda-feira levando cerca de 8,2 mil litros de água potável.



Também nesta segunda, o governo federal anunciou a liberação de R$ 580 milhões em emendas parlamentares individuais para ajudar no combate à calamidade no Rio Grande do Sul.

A maior parte do valor, R$ 538 milhões, será destinada à Saúde. O restante será aplicado em áreas como Cidades, Educação, Justiça e Segurança Pública, Desenvolvimento Regional, entre outras.



O anúncio foi feito pela comitiva ministerial que está no estado, durante sessão da Assembleia Legislativa de Porto Alegre, pela manhã. Há ainda a possibilidade de outros R$ 448 milhões em emendas especiais serem liberados, e outros R$ 83 milhões em emendas de bancada para a Saúde.