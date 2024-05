O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), ficará fechado por tempo indeterminado em razão dos temporais que atingiram a capital gaúcha na última semana. Confira imagens mais abaixo.

A previsão era de que as operações fossem retomadas nesta sexta-feira (10/5), mas a ampliação do prazo foi confirmada nesta segunda(6/5) pela Fraport Brasil, concessionária do terminal.



“A Fraport Brasil informa que as operações no Porto Alegre Airport seguem suspensas por tempo indeterminado. Para cumprir a legislação aeroportuária, hoje (6/5), foi emitido um NOTAM (Notice to Airman) com data final em 30/5, que se trata de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas. Este aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações”, diz a nota do site da concessionária.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata