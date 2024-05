A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (6/5) 102 quilos de pasta base de cocaína durante fiscalização de rotina na BR-267, em Caxambu, no Sul de Minas Gerais. As drogas estavam sendo transportadas em um caminhão-baú, que trafegava na rodovia com escolta de uma BMW.



O carregamento, estimado pela polícia em R$ 12 milhões, saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Três homens foram presos.



No início da tarde, os policiais interceptaram o caminhão com placas de Belo Horizonte. Os agentes iniciaram as buscas no veículo, quando identificaram que o compartimento de carga estava vazio. Os entorpecentes, no entanto, foram encontrados em tabletes escondidos em um compartimento sobre o teto da carroceria.

A PRF identificou ainda que uma BMW, ocupada por dois homens, escoltava o caminhão-baú na BR-267. “Foi verificado que os veículos estavam viajando juntos, e os ocupantes do carro importado alertavam o motorista do caminhão sobre a existência de fiscalização policial”, informou a assessoria da PRF.



O carregamento de drogas e os veículos foram apreendidos. Os três homens, que não tiveram as idades divulgadas, foram encaminhados à delegacia de polícia judiciária em Caxambu.