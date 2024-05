Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PM) por dirigir um carro sem placas na rodovia MG-223, em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro, nesse fim de semana. A PM ainda descobriu que o veículo era do patrão do jovem, que havia tirado o carro da empresa sem autorização.



O caso começou quando os policiais viram o automóvel sem placas na rodovia. Houve uma tentativa frustrada de abordagem, uma vez que o condutor fugiu dos militares. Foi iniciada uma perseguição que acabou quando o motorista perdeu o controle e quase bateu o veículo.





Foi aí que os policiais descobriram que o motorista era menor de idade e que ele dirigia um carro da oficina onde trabalhava.





O dono da empresa foi chamado e informou que, além de não autorizar que o carro fosse usado pelo adolescente, o jovem não deveria ter acesso à empresa após o fechamento nem ter as chaves dos carros do local.





O jovem, por ser menor, pode responder por infração análoga ao crime de furto.