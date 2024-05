Um motorista alcoolizado perdeu o controle do carro, avançou uma parada obrigatória e atropelou três pessoas em duas motos, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (8/5). O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. O condutor que causou a batida ficou preso às ferragens do veículo.





O caso aconteceu no cruzamento da Rua Major Jerônimo com a Avenida Fátima Porto, na Região Central da cidade. Em um dos vídeos, é possível perceber o momento em que o veículo se desloca em alta velocidade na rua e desvia de alguns carros e de outra moto e, no cruzamento, não consegue evitar a colisão com as vítimas.



Em uma das motocicletas estavam um mototaxista e o passageiro; na outra, uma mulher. Os três tiveram ferimentos e precisaram de atendimento, além do que foi dado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu),sendo levados para a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Regional de Patos de Minas.





O Corpo de Bombeiros precisou cortar parte da lataria do carro para a retirada do motorista, que também foi levado com ferimentos à Santa Casa.





Posteriormente, ele disse aos policiais que atenderam ao caso que havia bebido, mas que o carro perdeu o freio quando passava pela rua Major Jerônimo, e isso teria causado a batida. Ele segue sob escolta policial e será detido.