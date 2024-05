Um motorista destruiu a frente de sua Lamborghini ao tentar atropelar um motociclista que havia acabado de roubar seu relógio Rolex, por volta das 12h45 deste sábado (18) na avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).





Veja o vídeo:

Ao parar em um semáforo próximo ao cruzamento com a rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, o empresário de 64 anos foi abordado pelo criminoso, que portava um revólver. Depois de pegar o relógio, avaliado em cerca de R$ 200 mil, o motociclista fugiu, mas o motorista foi atrás e jogou seu carro em cima da moto, a pressionando contra um poste.

Com a batida, a moto foi destruída, assim como a frente da Lamborghini. Um poste do semáforo caiu. e outro entortou. Ainda assim o bandido conseguiu fugir, mancando. Ele levou o relógio, mas deixou para trás a moto, o revólver e o celular.





Segundo o programa Brasil Urgente, da TV Band, o celular do ladrão estava tocando quando a polícia chegou ao local. Assim, os agentes conseguiram identificar quem ligava e também o bandido. Ele seria de uma quadrilha de Taboão da Serra, município da região metropolitana de São Paulo, segundo a polícia, e não havia sido preso até a publicação deste texto.





Ainda de acordo com a reportagem da Band, o empresário contou que sua Lamborghini, fabricada em 2016, não tem seguro e custa quase R$ 3 milhões.





À emissora o delegado Mario Palumbo Júnior disse que o ladrão, já identificado, cumpre pena no regime semiaberto e que a moto usada no crime era roubada. Segundo a SSP, a ocorrência foi registrada no 14º DP (Pinheiros).