A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou, neste sábado (18/5) a morte de 155 pessoas durante as cheias na região. Segundo o órgão, 461 municípios do estado gaúcho foram afetados pela maior tragédia climática já registrada no Sul do país. Os dados são atualizados diariamente. 806 pessoas ficaram feridas e 540 mil estão desalojadas. Os mais de 830 abrigos públicos recebem 77.202 pessoas.

Forças de segurança do Rio Grande do Sul e de outros estados, além de voluntários se mobilizam para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas em casa. No total, 82.666 pessoas e 12.215 animais foram resgatados.

Com a diminuição gradativa e lenta do nível dos rios, as pessoas tentam voltar para casa e retomar, na medida do possível, a rotina. Em Lajeado, a prefeitura retomou as aulas e realocou as crianças que estudavam em escolas atingidas pelas cheias.



Já em Porto Alegre, conforme a água baixa, fica um caminho de destruição e morte. Essa semana, peixes e outros animais mortos foram encontrados pela população nas ruas do centro da capital gaúcha.

Desde o dia 29 de abril os principais rios do Rio Grande do Sul começaram a transbordar em função do grande volume de chuvas. Com a subida das águas imóveis foram atingidos, estradas e pontes foram danificadas e cidades inteiras ficaram isoladas.

Em resposta, o governo do estado e o governo federal se uniram para discutir estratégias para reconstrução dos serviços e da infraestrutura do estado.

O Congresso Nacional promulgou um projeto de autoria do governo federal para excepcionalizar os gastos com a reconstrução do Rio Grande do Sul e acelerar o repasse de verbas. O presidente Lula tem dito que não faltaram recursos e não haverá impedimento de burocracia para atender o estado.

Segundo o governo do Rio Grande do Sul, serão necessário, pelo menos, R$19 bilhões de reais para reconstruir o estado. Um aporte na ordem de R$ 51 bilhões de reais foi liberado pela União para socorrer o Rio Grande do Sul. O governo federal também garantiu a construção de mais de 5 mil unidades habitacionais para os atingidos e um auxílio reconstrução no valor de R$5 mil para as famílias.

O governo do estado também anunciou medidas financeiras para socorrer as famílias. Um benefício de R$2,5 mil reais será repassado para as famílias de baixa renda.