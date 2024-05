As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil

Segundo os Correios e a Força Aérea Brasileira (FAB), cerca de 70% das doações para as pessoas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul são peças de vestuário. Pelo volume de roupas, a empresa suspendeu o recebimento de peças, já que as agências possuem estoque suficiente para entrega ao estado gaúcho.

Os órgãos pedem que, neste momento, a população dê prioridade a itens como água potável, alimentos não perecíveis, ração para animais, material de limpeza e de higiene pessoal.

A FAB suspendeu o recebimento de peças de vestuário e de água nas Bases Aéreas, já que há estoque suficiente para atender às necessidades iniciais do estado gaúcho.

Segundo os Correios, a nova orientação foi tomada após conversas com as equipes da Defesa Civil que atuam na tragédia. Para intensificar o transporte dos donativos, a estatal atua em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB).

As doações podem ser realizadas em todas as mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil para serem transportadas, gratuitamente, para a Defesa Civil no Rio Grande do Sul.

A FAB decolou da Base Aérea de Brasília (BABR), na tarde desta quinta-feira (16/5), para a Base Aérea de Canoas (BACO), com 30 toneladas de itens de frio, entre eles, mais de seis mil cobertores e 250 caixas com agasalhos para adultos e crianças doados por meio da campanha "Todos Unidos pelo Sul".

Prioridades do que doar:

- Água mineral e itens de cesta básica (verifique a validade de todos os itens e não doe se estiverem vencidos ou perto do vencimento);

- Fraldas (geriátrica e infantil);

- Itens de higiene pessoal (escova de dente, creme dental, sabonete, absorventes, papel higiênico);

- Itens de limpeza (secos, como sabão em barra, sacos de lixo, panos de limpeza, luvas, escova de limpeza, esponjas).

Como embalar:

- Cestas básicas devem ser entregues já fechadas ou com os alimentos reunidos em sacos transparentes.

- O ideal que os itens de higiene pessoal também sejam entregues já reunidos em kits, em sacos transparentes.

- Separe e identifique os itens por categorias e coloque em caixas ou sacolas que podem ser fechadas/amarradas.

- Coloque em caixas ou sacola com boa vedação, com cuidado para não haver rasgos ou furos.