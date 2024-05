Lula se encontrou com vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta quarta-feira (15/5) um abrigo no Rio Grande do Sul para as vítimas desalojadas devido às inundações que vêm atingindo o Sul do país e se comprometeu a construir uma casa para os que perderam um imóvel. Foram registradas 149 mortes e 124 pessoas estão desaparecidas.

"Vamos esperar a água baixar, procurar terreno que não enche d'água e vamos fazer uma coisa bem feita pra vocês", afirmou o petista a pessoas que estavam no local. O político pediu "um pouco de paciência" para "construir uma casinha".

Durante evento em São Leopoldo, que contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB), ministro da Suprema Corte Luís Roberto Barroso e membros do primeiro escalão do governo federal, no qual foram anunciadas novas medidas de auxílio, o petista reforçou o compromisso com os que ficaram desabrigados.

"Quando terminar e ela tiver que voltar pra casa? Alguns voltaram, outros perguntarão 'que casa'?", indagou o parlamentar para, em seguida, anunciar a ação. "Todas as pessoas que perderam sua casa por conta dessa coisa que aconteceu aqui terão o direito de ter uma casa no padrão do Minha Casa, Minha Vida", afirmou Lula.

No momento, quase 80 mil pessoas estão em abrigos do governo gaúcho, mas o número de desalojados, que inclui pessoas que foram para casas de amigos ou parentes, chega a quase 540 mil nos 446 municípios que foram afetados pelas fortes chuvas.

Lula também anunciou um PIX de mais de R$ 5 mil para a família afetadas pelas chuvas. "Vamos liberar hoje um recurso para as pessoas voltarem a comprar sua geladeira, sua televisão", sugeriu.