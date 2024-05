Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou medidas de auxílio à famílias afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira (15/5), durante evento em São Leopoldo (RS), no qual anunciou novas medidas para as auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, que gostaria de disputar "umas dez eleições". A fala foi precedida de elogios ao reitor da Unisinos, Padre Sérgio Mariucci.

"Pode ter certeza que, lá de cima, o homem está falando 'esse cara é bom', esse cara tem um lugarzinho garantido lá. Eu não vou te encontrar porque vou viver até os 120 anos, vou demorar. Já falei para o homem lá em cima 'não estou a fim de ir embora', ainda preciso disputar umas dez eleições", disse o presidente à plateia.

Durante a fala, que contou com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB), o petista anunciou PIX de mais de R$ 5 mil para famílias que perderam bens nas chuvas e disse que a ação não é "nenhum favor" às vítimas. "Hoje é um dia feliz, Eduardo, porque nós conseguimos aprovar as coisas que eram preciso. Não é nenhum favor, é uma necessidade de olhar todos os 200 milhões de brasileiros como irmãos", afirmou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e uma grande quantidade de ministros da gestão de Lula estiveram no evento. Acompanharam os anúncios Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Esther Dweck (Gestão e Inovação), José Múcio (Defesa), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Jader Barbalho Filho (Cidades), além de Paulo Pimenta, responsável pela secretaria extraordinária para reconstrução do Rio Grande do Sul, e da primeira-dama, Janja da Silva.