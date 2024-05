Os resultados da análise laboratorial realizada pela Unilever confirmaram que o sabão em pó apreendido no supermercado ABC, em Campo Belo, no Centro-Oeste de Minas, era falsificado. Os produtos foram apreendidos após denúncia no Procon Regional em janeiro deste ano.

Ao todo, a 3ª Promotoria de Justiça de Campo Belo recolheu 62 caixas de sabão em pó que estavam à venda no supermercado Hiper ABC como se fossem da marca OMO. A fabricante da marca confirmou a adulteração por meio de laudos apresentados ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no dia 9 de maio.



Nele há a constatação de falsificação em seis lotes do produto. De acordo com o promotor de Justiça Carlos Eduardo Avanzini, a adulteração era imperceptível para o consumidor. “Se tratava de uma falsificação quase perfeita, até mesmo os fiscais do Procon-MG ficaram na dúvida sobre a autenticidade do sabão em pó”, afirma o promotor.



Os fiscais detectaram a fraude ao verificar o uso de cola quente para fechar a embalagem.

FIscais detectaram a fraude ao verificar o uso de cola quente para fechar a embalagem de sabão em pó Divulgação/MPMG

Nova fiscalização



Após as análises que comprovaram a falsificação, fiscais do Procon-MG fizeram uma nova operação de fiscalização em quase todos os supermercados de Campo Belo. Porém, não encontraram nenhum indício de adulteração.



Com base no resultado e considerando se tratar de uma grande rede de supermercados, o Ministério Público instaurou um procedimento investigatório criminal, além do processo administrativo, para apurar as responsabilidades penais das pessoas responsáveis.



De Divinópolis, também no Centro-Oeste de Minas, o grupo ABC tem atualmente 70 unidades, sendo 43 lojas Varejo e 27 lojas Atacado, espalhadas em vários municípios do estado.

Em janeiro deste ano, houve apreensões em outras lojas da rede, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro e também em Patos de Minas, no Alto Paranaíba . Ao todo, na época, o MPMG apreendeu 1,7 tonelada de sabão.



Por meio de nota, o Grupo ABC informou que "o fato ocorrido em janeiro de 2024, foi uma situação isolada, no qual a empresa foi vítima". O grupo também afirmou que tomou todas as providências necessárias para garantir a qualidade dos produtos e passou a adquiri-los diretamente da indústria.



"Em 14 de maio de 2024, foi realizada nova fiscalização pelo Procon-MG, na cidade de Campo Belo, e não foram encontrados quaisquer indícios de falsificação dos produtos sabão em pó OMO", finalizou.





O que diz a Unilever



A Unilever afirmou, nesta sexta-feira (17/5), que a OMO está acompanhando de perto as investigações dos casos de falsificação de sabão em pó dos quais é vítima em cooperação com as autoridades policiais. “Neste caso, não está sendo diferente.”, informou por meio de nota.



A fabricante também esclareceu que existem sinais que podem ajudar o consumidor a identificar casos suspeitos de falsificação. São eles:

- A qualidade do fechamento do cartucho;

- A cor, brilho e impressão: as embalagens produzidas em fábrica passam por controles que garantem o recebimento dos materiais conforme um padrão definido, portanto não é esperado uma variação significativa entre as embalagens;

- A codificação primária (data de fabricação, validade e lote): produções em fábrica são feitas através de gravação a laser de forma destacada;

- Cor, textura, perfume e performance do produto: padrão conforme o usual em comparação ao que consumidor está acostumado a usar.



O consumidor pode relatar os casos suspeitos para análise e orientação entrando em contato com nosso SAC pelo site O consumidor pode relatar os casos suspeitos para análise e orientação entrando em contato com nosso SAC pelo site https://www.unilever.com.br/contact/ ou no telefone 0800-707-9977.