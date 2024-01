Os produtos foram recolhidos de um supermercado em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apreendeu 102 caixas de sabão em pó por suspeita de falsificação, em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba. Os produtos foram recolhidos de um supermercado, na segunda-feira (22/1), pelo Procon-MG, em ação conjunta com o Procon de Patos de Minas.

De acordo com o MPMG, as informações sobre uma possível falsificação chegaram ao Procon-MG de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, em 14 de janeiro, por meio de denúncia feita por uma consumidora.

O órgão abriu uma investigação preliminar para apurar os fatos. Segundo o MPMG, o produto estaria sendo vendido em lojas da mesma rede em vários municípios do estado. Há indícios de que foram encontradas caixas do sabão em Boa Esperança, Montes Claros e Itajubá.

Ao todo, as caixas recolhidas totalizam 1,7 tonelada de sabão. Os lotes do Omo Lavagem Perfeita recolhidos são:

- BPG011319G

- BPF250917G

- BBA080037G

Ainda segundo o MPMG, foram colhidas amostras que devem passar por análise para verificar se os produtos foram falsificados.

Em fevereiro de 2022, 230 toneladas da mesma marca de sabão em pó foram apreendidas pela Polícia Civil por suspeita de falsificação. Os produtos foram recolhidos em duas redes de supermercados na região Centro-Oeste de Minas.