Supernosso vai manter estabelecimentos que não faziam parte da parceria com o Carrefour

Quinze lojas dos supermercados Supernosso, em Belo Horizonte e Região Metropolitana, arrendadas do Carrefour Brasil, serão fechadas até o próximo dia 8 de junho. Os estabelecimentos passaram a usar a bandeira do Supernosso e não mais a do Carrefour em outubro de 2019, quando os dois grupos varejistas fecharam uma parceria.





No entanto, segundo informou o Supernosso, o Carrefour Brasil resolveu finalizar, em Belo Horizonte, sua atividade no segmento de supermercados e devolver os imóveis alugados. Algumas lojas já estão com alguns produtos em promoção, mas o Supernosso não informou se fará liquidação generalizada para encerramento das atividades.





Sobre os empregados das lojas arrendadas e seu destino, o Supernosso informou que eles são contratados pelo Carrefour e que somente o grupo francês poderia dar informações.





Os supermercados que pertencem ao Supernosso seguirão abertos e algumas lojas serão reformadas.





De acordo com o grupo, são 37 unidades do Supernosso e 23 atacarejos com a marca Apoio Mineiro em Belo Horizonte e Região Metropolitana. Ainda fazem parte da rede supermercadista 250 mini lojas de conveniências em Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Distrito Federal.





Em nota, o Carrefour Brasil afirmou que as lojas do Supernosso operavam sob nenhuma bandeira do grupo desde agosto de 2020, e que as lojas serão devolvidas aos proprietários e os colaboradores transferidos para o novo operador.

"Seguimos no estado de Minas Gerais, uma praça estratégica para os negócios da companhia, com os formatos de Varejo, incluindo 6 hipermercados, além de Postos e Drogarias Carrefour; Atacarejo e Clube de Compras. Inclusive, uma nova unidade do Sam’s Club será inaugurada ainda este mês na cidade de Belo Horizonte para oferecer mais uma opção diferenciada aos clientes da região", escreve a nota.