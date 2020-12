(foto: Super Nosso/Divulgação)

A rede de supermercadosacaba de firmar parceria com um novo modelo de. Trata-se de um mercado instalado dentro de, com uma seleção de itens que permite ao cliente escolher os produtos e realizar a compra sem nenhuma fiscalização, funcionário, catraca, ou qualquer outra forma de controle ou complicação.Três jovens empreendedores de Belo Horizonte se uniram para criar a, já com 50 lojas em condomínios da capital mineira. O Super Nosso apoia essade evolução do varejo, que agrega conveniência para o dia a dia dos clientes. A marca fica responsável por uma curadoria específica para levar produtos de qualidade ao público - como, onde, e quando quiser.O Super Nosso e a Be Honest começarão a atuar juntos a partir de janeiro de 2021 em condomínios residencias de Belo Horizonte.