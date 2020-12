Google e Facebook combinam aliança contra possível ação antitruste, diz 'WSJ'

Facebook e Google, que é controlado pela Alphabet, acertaram "cooperar um com outro" caso se tornassem alvos de uma eventual investigação sobre seu pacto relativo a anúncios online, segundo versão não editada de um processo judicial apresentado por dez Estados contra o Google na semana passada e ao qual o The Wall Street Journal teve acesso.



Dez procuradores-gerais republicanos, liderados pelo do Texas, alegam que as duas empresas fecharam um acordo, em setembro de 2018, para que o Facebook não concorresse com as ferramentas de propaganda online do Google, em troca de tratamento especial no momento em que os utilizasse.



O processo alega que Google e Facebook estavam cientes de que seu acordo poderia gerar ações antitruste e discutiram como lidar com eventuais investigações.



A versão revela alguns detalhes do contrato, que estabelece que as empresas vão "cooperar e auxiliar uma à outra ao responder à qualquer ação antitruste" e "informar imediatamente e integralmente a outra parte sobre qualquer comunicação governamental relacionada ao acordo".



Um porta-voz do Google afirmou que acordos sobre ameaças antitruste são extremamente comuns. Ele também contestou acusações do processo de que a empresa manipulou leilões de anúncios online, com o argumento de que o Google não oferece nenhum arranjo exclusivo ao Facebook e não fornece à operadora de rede social dados que não estejam disponíveis para outros. Fonte: Dow Jones Newswires.