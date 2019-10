Super Nosso assume lojas do Carrefour em BH

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press e Maria Tereza Correia-EM-D.A Press)

A marca belo-horizontina de supermercadospassará a fazer gestão de 17 lojas da marcaem Belo Horizonte e região metropolitana. A assinatura dade operação entre o Grupo Carrefour Brasil e o Grupo Super Nosso foi feita na quarta-feira e a expectativa é que o faturamento das lojas dobre.A negociação entre as duasjá vinha sendo costurada nos últimos dois anos e valerá para os próximos. A expectativa é que nessas lojas o





O modelo de negócio traz uma inversão do que costuma se observar. Geralmente, marcas regionais acabam sendo suprimidas para que as globais passem a vigorar. Neste caso, o ocorrido será o contrário. A intenção é que a presença local prevalece e, com isso, passe a agregar ao player global.



A mudança das bandeiras acontecerá após o cumprimento de condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e deve estar concluída em 12 meses, segundo o CEO do Grupo Super Nosso, Euler Nejm.





Ainda de acordo com ele, caberá a marca mineira a gestão das lojas, o leiaute, a administração, o mix de produtos, além do abastecimento e comunicação visual. “Os endereços passarão a ter os produtos que a gente oferece, além do treinamento do pessoal e a gestão da operação comercial”, contou. O Carrefour ficará com o faturamento e o nome no cupom fiscal. Na prática, trata-se de uma espécie de terceirização da gestão dos endereços da marca francesa de supermercados.





A junção se viabilizou porque ambas as empresas enxergaram no modelo uma oportunidade de ganhos complementares. Para o CEO de varejo do Grupo Carrefour, Luis Moreno, a medida traz ganho pois mescla a expertise, regionalidade e soluções inovadoras, além de alinhar conhecimento global com experiência local.



“A parceria com o Super Nosso faz parte da nossa estratégia de expansão regional e trará ainda mais ganho de sinergia para os nossos negócios, assim como um profundo conhecimento acerca do hábito do consumidor mineiro e mais proximidade com nossos clientes”, completa.



O “pertencimento e a identidade” devem ser sensações que os consumidores passaram a perceber nas lojas que participaram da parceria comercial, segundo Nejm. Ainda de acordo com ele, a medida destaca essa relação que o mineiro tem e gosta de ter com as coisas. “Para mim é valorização da minha marca, da gestão. Além disso, enaltece Minas, Belo Horizonte, o Brasil. E a gente vai fazer com muita primazia”, disse.





Ainda de acordo com o CEO, do grupo Super Nosso, a intenção é aproveitar a mão de obra que já trabalha nas lojas Carrefour Bairro e há demanda, inclusive para que o número de funcionários seja ampliado. “A gente espera aproveitar todo o pessoal (das atuais lojas Carrefour). Todos vão receber o treinamento do Super Nosso. Só se a pessoa não se adequar poderá ser desligada. Mas o que deve mesmo ocorrer são contratações, já que a expectativa é aumento do movimento”, afirmou.





Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o Super Nosso já faturou este ano R$ 2,3 bilhões, ficando na 17ª posição no ranking nacional, divulgado em março, e na 5ª posição considerando apenas as redes em Minas. O grupo tem 50 lojas em Belo Horizonte e região metropolitana, sendo 21 supermercados gourmet, 11 lojas de proximidade em tamanho menor, 18 atacados de autosserviço dois canais de vendas online. A rede tem 80 anos de atuação.



Já o Carrefour está no país há mais de 40 anos. Presente em todos os Estados e Distrito Federal, sua operação já abrange mais de 670 pontos de vendas. Em Minas Gerias, a rede opera com 47 unidades. Além das 17 lojas de supermercados, são 7 unidades Carrefour Hiper, 6 lojas de autosserviço Atacadão, 1 atacado de entrega, 5 postos de combustíveis, 10 drogarias e 1 centro de distribuição.