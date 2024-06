Funcionários do local se assustam e correm. Pouco depois, a vítima, já ferida, aparece no vídeo no chão, quando o suspeito aparece e atira várias vezes

Imagens do circuito interno de TV mostram o exato momento em que um homem levou cerca de 10 tiros na cozinha de uma lanchonete no Bairro Paraíso, região Leste de Belo Horizonte, às 23h59 desse sábado (1º/6). Funcionários do local se assustam e correm. Pouco depois, a vítima surge no vídeo e cai no chão, quando o suspeito aparece e atira várias vezes antes de fugir. Veja:

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava no estabelecimento acompanhada de duas mulheres, quando dois suspeitos chegaram atirando. O homem tentou escapar, mas caiu na cozinha da lanchonete.

Um jovem de 19 anos foi preso na madrugada deste domingo (2/6) depois de ser localizado pela PM escondido em uma casa perto da lanchonete. Ele estava com uma pistola 9 milímetros.

Outro frequentador do local foi baleado no peito e, até esta manhã, estava internado no Hospital de Pronto Socorro João XXIII. A reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dele. Essa vítima não tinha ligação com o rapaz morto.